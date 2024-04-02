Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pelaku Pencurian Rumah Ditinggal Tarawih, Kerugian Rp70 Juta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |21:06 WIB
Polisi Buru Pelaku Pencurian Rumah Ditinggal Tarawih, Kerugian Rp70 Juta
Rumah dibobol maling saat penghuni Sholat Tarawih. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Polisi masih memburu pelaku pencurian rumah warga yang ditinggal Sholat Tarawih di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terus digelar polisi di rumah tersebut.

"Kami terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari bukti bukti lain mungkin ada yang tertinggal dari para pelaku dan menyisir seputaran TKP," kata Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudin dalam keterangannya, Selasa (2/4/2024).

Adapun para pelaku diketahui masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela. Dari rumah tersebut, pelaku berhasil menggasak uang tunai Rp50 juta, logam mulia emas seberat 20 gram dan perhiasan lainnya.

"Total kerugian Rp70 juta," tutupnya.

Sebelumnya, aksi pembobolan rumah yang ditinggal Sholat Tarawih terjadi di Kampung Kota Batu, Kecamatan Cionas, Kabupaten Bogor pada Senin 1 April 2024 malam. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak perekam menunjukan kondisi rumah yang berantakan. Terlihat pintu kamar yang sudah rusak dan beberapa barang bereserakan di lantai.

