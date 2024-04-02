Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terowongan Cijayanti Bogor Longsor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:26 WIB
Terowongan Cijayanti Bogor Longsor
Terowongan CIjayanti Bogor longsor (Foto : Istimewa)
BOGOR - Longor terjadi di sekitar Terowongan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Tim BPBD menuju lokasi untuk penanganan.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak longsor tersebut hampir menutup mulut terowongan. Longsor itu berasal dari tebingan di sekitar terowongan.

Terlihat arus lalu lintas di lokasi pun menjadi terganggu. Para pengendara tampak berhenti tidak berani untuk melintasi lokasi longsoran.

"Longsor di Terowongan Cijayanti ini. Monitoring Damkar atau rescue terdekat ada longsor ini. Hati-hatu buat berkendara ini longsornya masih bergerak," ucap pria dalam rekaman video, Selasa (2/4/2024).

Terpisah, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan saat ini timnya sedang bergerak menuju lokasi longsor.

"Persiapan berangkat evakuasi tanah longsor Desa Cijayanti," kata Adam dikonfirmasi.

(Angkasa Yudhistira)

      
