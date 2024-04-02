Jalan Raya Alternatif Sentul Bogor Tergenang Banjir

BOGOR - Banjir menggenangi jembatan Jalan Alternatif Sentul, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan hujan deras dan saluran drainase di sekitar lokasi tersumbat.

"Dikarenakan hujan deras dan drenase jembatan yang tersumbat sehingga mengakibatkan terjadinya banjir genangan di Jalan Raya Alternatif Sentul," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Selasa (2/4/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB sore tadi. Ketinggian air yang menggenangi jalan raya tersebut kurang lebih 40 sentimeter.