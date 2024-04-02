Viral Sidang PHPU Sebut Prabowo-Gibran Menang 100% di Cileuksa Bogor, Jaro Ade: Silakan Kroscek

BOGOR - Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor jadi Viral dan jadi perbincangan dikalangan elit politik nasional, dimana dalam persidangan gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan kemenangan mutlak 100% pasangan 02 Prabowo - Gibran.

Mengutip dari video persidangan, Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Saldi Isra memaparkan bahwa ada salah satu kelurahan di Kabupaten Bogor yang memenangkan pasangan 02 Prabowo - Gibran 100 persen.

"Tadi kan ada penjelasan atau keterangan kesaksian, ada satu kelurahan yang semuanya 01 dan 03, kosong gada suaranya," tutur Saldi Isra, seraya menanyakan kepada tim kuasa hukum 01, dimana lokasi kelurahan tersebut.

Lalu kemudian tim kuasa hukum 01 menjawab bahwa, kelurahan tersebut berada di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Kemudian Saldi Isra pun kembali bertanya mengenai kebenaran tersebut dengan menanyakan bukti bahwa pasangan 02 Prabowo - Gibran menang telak di kelurahan tersebut.

"Ada bukti gak di permohonan," tanya dia. Dan kemudian dijawab oleh kuasa hukum 01 bahwa, hal tersebut tidak dicantumkan dalam permohonan gugatan.

"Berarti ini fakta yang terungkap dalam persidangan. Nanti bapak tunjukan buktinya ya, nanti kita kroscek bersama sama dengan KPU, benar atau tidak suara 01 dengan 03 itu kosong" tegas Saldi Isra.

Kemudian Saldi Isra kembali bertanya, apakah tim kuasa hukum 01 memiliki atau membawa bukti bahwa 01 dan 03 tidak mendapatkan suara sama sekali saat pencoblosan pilpres 14 Februarai 2024 lalu.

Namun, kuasa hukum 01 hanya memiliki bukti berupa tangkapan layar C1 di telefon selulernya.

"Coba nanti bukti itu dicetak dan coba kita cocokan dengan data KPU, apakah itu benar, biar persoalan seperti ini bisa clear," tutup Saldi Isra.

Menanggapi viralnya video tersebut, politisi Golkar Jaro Ade dimana beliau merupakan salah seorang tim pemenangan pasangan 02 Prabowo - Gibran, yang juga putra asli kelahiran Desa Cileuksa, mengaku bahwa apa yang dibahas dalam persidangan gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK, 02 tidak mutlak menang 100 persen.

"Yang saya tahu, 02 tidak mutlak menang 100%. Untuk 01 mendapatkan 9 suara, sedangkan 03 mendapatkan 6 suara," tutur Jaro Ade.