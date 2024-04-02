5 Fakta Pembunuhan Penjaga Toko di Tangerang, Pelaku Terancam Hukuman Membusuk Dipenjara

PEREMPUAN paruh baya berinisial RA (52), tewas ditusuk senjata tajam di sebuah Ruko di Jalan Borobudur Raya, Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pada Senin 1 April 2024.

Sebagaimana dikutip dari laporan polisi : Lapga / 05 / B / IV / 2024 / Sek Kelapa Dua, kejadian itu bermula sekira pukul 10.15 WIB, di mana salah satu saksi melihat korban RA tengah mengepel lantai Ruko. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelaku Bunuh Korban Pakai Samurai Miliknya

Pelaku seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya memasuki ruko memakai sandal. Melihat itu, korban menegur pelaku. Tak terima ditegur, pelaku membalas sahutan kasar tersebut hingga keduanya terlibat cekcok mulut. Pelaku kemudian pergi mengambil senjata tajam yang dibawanya di dalam mobil.

Tanpa basa-basi pelaku langsung menusuk perut korban dengan senjata tajam diduga berjenis samurai. Sejumlah saksi di lokasi mencoba mendekat, namun mereka tak berani bertindak karena pelaku mengacungkan sajam tersebut.

2. Pelaku Sempat Diamuk Massa

Warga sekitar dibantu driver ojek online sempat mengejar pelaku yang kabur mengendarai mobil. Kejadian itu pun telah dilaporkan ke Mapolsek Kelapa Dua, wilayah hukum Polres Tangsel.

Sementara, pihak kepolisian dari Polsek Kelapa Dua mengatakan, jika pelaku sudah diamankan setelah menyerahkan diri di Polsek Jatiuwung. Pelaku dijemput dan tengah dimintai keterangan di Polsek Kelapa Dua.