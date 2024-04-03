Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raih 15,29 Persen Suara di Pemilu 2024, Airlangga Didukung Kembali Pimpin Golkar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |00:22 WIB
Raih 15,29 Persen Suara di Pemilu 2024, Airlangga Didukung Kembali Pimpin Golkar
A
A
A

JAKARTA - Ketua bidang organisasi masyarakat (Ormas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Fahd Elfouz Arafiq menegaskan bahwa seluruh ormas di bawah Partai Golkar mendukung penuh agar Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Golkar periode ketiga 2024-2029.

"Semua ormas pendiri ataupun ormas yang didirikan, mendukung penuh dan meminta Pak Airlangga kembali memimpin Partai Golkar kedepan," ujar Fahd di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta, Selasa (2/4/2024)

Fahd menjelaskan salah satu alasan Airlangga kembali dicalonkan untuk memimpin partai Golkar karena kemenangan besar yang diraih Partai Golkar pada Pemilu 2024, berkat kehebatan dan kecermatannya dalam menggerakkan seluruh potensi Partai Golkar, sehingga partai berlambang beringin itu mendapat suara kedua terbesar dalam pemilu lalu.

"Model kepemimpinan serta strategi jitu yang diterapkan pak airlangga membuat partai ini meraih suara signifikan dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden kemaren," ungkap mantan Ketum PP AMPG tersebut.

Menurutnya, pencapaian Partai Golkar sebesar 23.208.654 suara atau 15,29 persen, merupakan buah dari kepemimpinan Airlangga dalam memaksimal semua potensi partai, mendayagunakan struktural organisasi, dengan kepemimpinan yang tegas, berkualitas dan tepat sasaran ujar mantan Ketum DPP KNPI tersebut.

