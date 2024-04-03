Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tabung Gas 3 Kg di Bogor Meledak, 3 Orang Luka-Luka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |03:31 WIB
Tabung Gas 3 Kg di Bogor Meledak, 3 Orang Luka-Luka
A
A
A

BOGOR - Tabung gas elpiji 3 kilogram meledak dari salah satu rumah warga di wilayah Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Tiga orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 21.30 WIB pada Selasa 2 April 2024 malam. Awalnya, pemilik rumah Muhammad Ali Yeyen (43) membeli tabung gas 3 kilogram di warung milik Endang (58).

"Pada saat dipasang di rumahnya gas bunyi dan pemilik rumah kembali ke warung menanyakan perihal tabung tersebut bunyi saat dipasang," kata Hidayatulloh dalam keterangannya, Rabu (3/4/2024).

Lalu, pemilik warung membantu memasang tabung gas tersebut. Namun, tabung gas langsung meledak hingga menyebabkan kerusakan bangunan.

"Bangunan ruang tamu, kamar mandi dan dapur mengalami kerusakan yang cukup parah," jelasnya.

Dalam kejadian ini, terdapat korban yang mengalami luka-luka yakni Muhammad Ali Yeyen dan Santi (43) pada bagian kepala, bagian wajah, bagian kedua tangan, kedua kaki serta ada bagian yang terkena pecahan beling. Sedangkan korban lainnya Endang, luka pada bagian kepala, muka, kedua tangan, kedua kaki dan bagian kiri terkena pecahan kaca.

(Khafid Mardiyansyah)

      
