Wapres Maruf Amin Ingatkan Keutamaan Malam Lailatul Qadar

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan keutamaan malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan saat memberikan tausiyah sebelum salat Tarawih berjemaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada malam ke-23 Ramadan 1445 H atau Selasa (2/4/2024).

Wapres menjelaskan mengenai keutamaan ibadah di sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, terutama karena adanya malam Lailatul Qadar.

“Kenapa dinamakan Lailatul Qadar, banyak istilah. Ada yang mengartikan malam yang punya nilai tinggi karena waktu diturunkannya Al Qur’an, diturunkannya malaikat, dan turun berkah, rahmat. Karena Lailatul Qadar itu [memiliki keistimewaan] pahala yang luar biasa sama [atau setara] dengan 1000 bulan kalau kita menggunakannya dengan baik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, kata Wapres, malam-malam terakhir bulan Ramadan sangat istimewa karena banyak malaikat yang turun ke bumi untuk mendengarkan suara terindah yang tidak ada di langit. Adapun suara tersebut adalah suara tangis orang berdosa yang sedang bertaubat menyesali dosa-dosanya.

“Tangisan orang yang berdosa itu lebih disukai oleh Allah daripada teriakan orang bertasbih, itu hadis qudsinya begitu. Nah, pada malam-malam akhir Ramadan itu banyak orang berdosa yang menangis, kata malaikat, mari kita turun ke bumi, mari kita dengarkan sesuatu yang dicintai Allah daripada tasbih kita,” ungkap Wapres.

“Kalau di langit itu, tidak ada orang menangis, adanya orang yang bertasbih saja. Orang yang menangis itu di bumi karena di sana malaikat semua tidak ada yang maksiat,” sambungnya.

Namun demikian, menurut Wapres, suara tangisan tersebut tidak hanya sebatas tangisan orang berdosa yang bertaubat, tetapi juga tangisan orang saleh yang takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT.