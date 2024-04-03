Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seperti Survei, Rocky Gerung Nilai Pembuktian Kecurangan Pilpres Cukup dengan Sample

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:03 WIB
Seperti Survei, Rocky Gerung Nilai Pembuktian Kecurangan Pilpres Cukup dengan Sample
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai, untuk membuktikan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 cukup dengan menggunakan sample.

Menurutnya, hal itu sama seperti yang dilakukan oleh lembaga survei dalam menguji kualiatas para calon presiden (Capres).

"Survei yang dibuat oleh semua lembaga survei itu pakai sample. 1200 mewakili 160 juta orang, memang ga mungkin tetapi 1200 itu paling efisien untuk menentukan bahwa ini sudah validitasnya bisa diandalkan," ucap Rocky Gerung saat hadir dalam acara Dialog Spesial Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (2/4/2024).

"Sekarang problemnya, waktu Prabowo, Anies, Ganjar diuji secara statistik, dia hanya butuh sample 1200, sekarang untuk membutikan kecurangan diminta 13 juta suara, loh ngaco dong? Kenapa ga pakai modeling saja," tambahnya.

Menurutnya, dalam politik pertanyaan kualitatif itulah yang akan mendorong pembuktian kuantitatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172801//purbaya-X1pm_large.jpg
Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen, Purbaya: Rocky Gerung Harus Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364//rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement