Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta MK Panggil Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |07:01 WIB
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta MK Panggil Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan telah mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka meminta kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Todung mengungkapkan bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kepolisian, seperti intimidasi, kriminalisasi, dan ketidaknetralan dalam kampanye, menjadi perhatian dalam sengketa ini.

Berbagai tindakan aparat di lapangan selama masa Pemilu itu, tegasnya, ikut mewarnai kecurangan yang sistematis. Karena itu, tegas Todung, guna menyingkap kebenaran, MK perlu memanggil Kapolri.

"Gini kami sudah melayangkan surat ke MK, bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), kami juga akan meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024)

Apalagi, kata dia, Gugatan PHPU yang diajukan paslon nomor 01 dan 03, juga menyangkut dugaan ketidaknetralan aparat, khususnya pihak Kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172860//kapolri-9PsL_large.jpg
Gerakan Pangan Murah, Polri Salurkan 1.386 Ton Beras SPHP di Tengah Panen Raya Kuartal III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171950//polri-CobL_large.jpg
Soal Tim Reformasi Polri, Pakar Hukum: Langkah Negara Perbaiki Kinerja Institusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement