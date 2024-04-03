Kabar Duka, Penulis Arjuna Mencari Cinta Yudhistira Massardi Tutup Usia

JAKARTA - Indonesia kembali dirundung kabar duka, salah satu sastrawan ternama Yudhistira ANM Massardi meninggal dunia pada Selasa 2 April 2024 malam pada usia 70 tahun.

Kabar tersebut datang dari keluarga yang sekaligus saudara kembar mendiang, Noorca Massardi. Mendiang sendiri meninggal pukul 21.12 WIB di RSUD Kota Bekasi.

"Jenazah disemayamkan di rumah duka Pondok Pekayon indah Jalan Pakis VB Blok BB 29 No 6. Pekayon Jaya, Bekasi Selatan," tulis Noorca dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Mendiang direncanakan akan dimakamkan bakda Dhuhur, Rabu (3/4/2024) di TPU Pedurenan Bantar Gebang, Bekasi Barat.

Yudhistira sendiri merupakan penulis Novel Arjuna Mencari Cinta meraih hadiah sebagai novel bacaan remaja terbaik tahun 1977 dari Yayasan Buku Utama.