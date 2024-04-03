Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri LHK: Dalam Konteks Mencegah Perubahan Iklim, Indonesia Sudah Baik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |04:29 WIB
Menteri LHK: Dalam Konteks Mencegah Perubahan Iklim, Indonesia Sudah Baik
A
A
A

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima kunjungan dari Tim Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk meminta dukungan atas keikutsertaan mereka yang akan bertanding mewakili Indonesia pada tahap Finals of the Stetson International Environmental Moot Court Competition pada 10-13 April 2024 mendatang di Florida, Amerika Serikat.

Adapun lombanya tentang hukum lingkungan yang spesifiknya membahas tentang Analisis Dampak Lingkungan/Environmental Impact Assessment dan tentang Royal Mountain Gorilla yang sudah terancam punah.

“Saya mendukung penuh anak-anak Tim Peradilan Semu dari Fakultas Hukum Trisakti ini agar bisa mengharumkan bangsa di kancah internasional. Tentu tidak mudah bisa mewakili Asia Tenggara bersama kampus ternama di Asia Tenggara lainnya dan bertanding di tingkat dunia,” ujar Menteri Siti seraya mengungkapkan kebanggaannya terhadap prestasi yang ditorehkan Tim Peradilan Semu FH Trisakti ini.

Salah satu isu yang akan dibawa oleh tim pada perhelatan di Amerika Serikat yaitu perubahan iklim khususnya tentang NDC Indonesia. Menteri Siti menyampaikan dalam konteks perubahan iklim, Indonesia relatif tidak ketinggalan dibanding negara lain, bahkan leading by example, baik dari target maupun capaiannya.

Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki komitmen Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Artinya bahwa sebuah kondisi dimana tingkat serapan Indonesia sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Sektor FOLU sendiri ditargetkan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.

“Jadi dalam konteks perubahan iklim itu kita Indonesia sudah baik. Bahkan saat ini sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Norwegia dan UK menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam mendukung implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan FOLU Net Sink 2030 lahir dari tekad kita untuk membuat kerja yang sistematis dan terukur. Jadi, itu sebenarnya adalah formulasi dari semua kegiatan dan pekerjaan yang sudah kita lakukan.

“Pada dasarnya ketika praktik-praktik sektor kehutanan itu dijalankan dengan benar menurut aturan, itu sebetulnya pasti menghasilkan sesuatu yang baik, salah satunya tidak mengeluarkan emisi yang berlebihan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157274//pemerintah-YG3a_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Hutan Mangrove Indonesia Serap 52 Ton Karbon Dioksida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/340/3154379//pemerintah-f7IJ_large.jpg
Waspada! Abrasi Ancam Jalan dan Sawah Warga Dekat Perbatasan Indonesia-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153526//prabowo_subianto-NJEc_large.png
KTT BRICS 2025, Prabowo: Indonesia Komitmen Hadapi Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/65/3145796//menteri_lhk-SXqR_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup yang Tanggapi Soal Tambang Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/56/3141609//ilustrasi-Lkgy_large.jpg
Ilmuwan Ungkap Dampak Dahsyat Musim Dingin Nuklir Akibat Perang AS-Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138368//menko_ahy-052B_large.jpg
Pendanaan dan Kebijakan Jadi Tantangan Hadapi Krisis Iklim-Urbanisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement