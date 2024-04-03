Mutasi TNI, Mayjen Piek Budyakto Ditunjuk Sebagai Dirjen Pothan Kemhan

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Tercatat, sebanyak 215 perwira tinggi (Pati) TNI masuk dalam daftar mutasi dan promosi jabatan.

Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL, dan 49 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Piek Budyakto menjadi salah satu Pati TNI Angkatan Darat (AD) dari 113 Pati yang ditetapkan dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI.

Jenderal bintang dua ini ditunjuk Panglima TNI untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan.

Sebelumnya, Mayjen Piek Budyakto menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan (Menhan) bidang Ekonomi.

Melansir Wikipedia, Piek merupakan lulusan akademi militer (Akmil) Tahun 1991, berasal dari kecabangan infanteri (Kostrad).