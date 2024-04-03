Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa Pada Masa Penjajahan Belanda Pencak Silat Dilarang Keras? Ini Alasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:40 WIB
Mengapa Pada Masa Penjajahan Belanda Pencak Silat Dilarang Keras? Ini Alasannya
Ilustrasi penjajahan Belanda larang pencak silat ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengapa pada masa penjajahan Belanda pencak silat dilarang keras? Ini alasannya yang perlu diperhatikan.

Adapun, seni bela diri pencak silat sendiri asli berasal dari Tanah Air. UNESCO menetapkan seni bela diri pencak silat sebagai warisan budaya tak benda pada sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Namun, ada sejarah bahwa saat Belanda menjajah Indonesia melarang pencak silat.

Lantas mengapa pada masa penjajahan Belanda pencak silat dilarang keras? Ini alasannya yakni bisa menyerang pasukan Belanda.

Pencak silat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri.

