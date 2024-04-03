Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kolonel Pnb Ardi Syahri Pecah Bintang Usai Ditunjuk Jadi Kadispenau

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:45 WIB
Kolonel Pnb Ardi Syahri Pecah Bintang Usai Ditunjuk Jadi Kadispenau
Kolonel Pnb Ardi Syahri naik pangkat jadi Marsma TNI (Foto: Istimewa)




JAKARTA - Kolonel Pnb Ardi Syahri menjadi salah satu perwira menengah (Pamen) TNI Angkatan Udara (AU) yang pecah bintang. Hal ini menyusul kebijakan mutasi terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Kebijakan rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Tercatat, sebanyak 215 perwira TNI masuk dalam daftar mutasi dan promosi jabatan.

"Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL, dan 49 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Dari 49 perwira TNI AU, Kolonel Pnb Ardi Syahri masuk di dalam daftar mutasi dan promosi jabatan ini. Dia ditunjuk sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) dari sebelumnya sebagai Danlanud Hsn.

Kolonel Pnb Ardi menggantikan posisi Marsekal Pertama (Marsma) TNI Bambang Juniar Djatmiko yang telah ditunjuk sebagai Danlanud Smo.

Dengan tugas dan tanggung jawab baru, Kolonel Pnb Ardi Syahri akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Marsma TNI.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Mutasi TNI tni TNI AU
