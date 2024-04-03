Kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim Pakai Rompi Tahanan Warna Pink dan Bukan Oranye? Ini Artinya

JAKARTA - Kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan warna pink dan bukan oranye? Ini artinya bagi yang belum tahu.

Pasalnya, warganet memberikan komentar pada akun media sosial bahwa ada yang berbeda dengan rompi tahanan Harvey Moeis dan Helena.

Beberapa orang bertanya kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan warna pink dan bukan oranye? Ini artinya yakni keduanya ditangkap dengan beda instansi.

Pasalnya keduanya mengenakan jenis rompi yang manan dikenakan tahanan Kejagung. Dua jenis rompi yang dikenakan tahanan Kejagung.

Untuk tahanan jenis pidana khusus memakai rompi berwarna pink, sedangkan tahanan pidana umum memakai rompi berwarna merah.