Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim Pakai Rompi Tahanan Warna Pink dan Bukan Oranye? Ini Artinya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |07:39 WIB
Kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim Pakai Rompi Tahanan Warna Pink dan Bukan Oranye? Ini Artinya
Helena Lim dan Harvey Moeis pakai rompi tahanan ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan warna pink dan bukan oranye? Ini artinya bagi yang belum tahu.

Pasalnya, warganet memberikan komentar pada akun media sosial bahwa ada yang berbeda dengan rompi tahanan Harvey Moeis dan Helena.

Beberapa orang bertanya kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan warna pink dan bukan oranye? Ini artinya yakni keduanya ditangkap dengan beda instansi.

Pasalnya keduanya mengenakan jenis rompi yang manan dikenakan tahanan Kejagung. Dua jenis rompi yang dikenakan tahanan Kejagung.

Untuk tahanan jenis pidana khusus memakai rompi berwarna pink, sedangkan tahanan pidana umum memakai rompi berwarna merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152065//direktur_penuntutan_jampidsus_kejagung_ri_sutikno-AI0n_large.JPG
Soal Putusan MA Terkait Kasus Timah Harvey Moeis, Ini Tanggapan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151752//ma_tolak_kasasi_helena_lim_hukuman_tetap_10_tahun_penjara-s12Y_large.jpg
MA Tolak Kasasi Helena Lim, Hukuman Tetap 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151727//ma_tolak_kasasi_harvey_moeis_tetap_dihukum_20_tahun_penjara-NZeO_large.jpg
MA Tolak Kasasi Harvey Moeis, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119626//rompi_tahanan-e1jt_large.jpg
Kenapa Warna Rompi Tahanan Harvey Moeis dan Ferdy Sambo Berbeda? Ini Arti Warna Pink, Merah, dan Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/33/3115809//nikita_mirzani-AugN_large.jpg
Terancam 20 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Bandingkan Kasusnya dengan Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/337/3114913//harvey_moeis-M4zs_large.JPG
Dihukum Jadi 20 Tahun Penjara, Kubu Harvey Moeis Bantah Ajukan Kasasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement