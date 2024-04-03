Sengketa Pilpres 2024, Refly Harun Ungkap Alasan Ahli Tolak Jadi Saksi

JAKARTA - Tim hukum nasional calon presiden dan wakil presiden urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Refly Harun mengatakan pihaknya mendapatkan penolakan dari ahli untuk menjadi saksi di gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Refly mengatakan, mulanya pihaknya telah menghubungi 6 ahli untuk menjadi saksi di MK. Akan tetapi, kata dia, menjelang hari terakhir sejumlah saksi itu mengundurkan diri.

“Jadi kita ada menghubungi 6 ahli, 2 dari awal memang tidak bersedia, tapi 4 ini bersedia. Tapi menjelang hari terakhir akhirnya mengundurkan diri,” kata Refly dalam dialog ‘Rakyat Bersuara’ bersama Aiman Witjaksono di iNews TV, Selasa (2/4/2024) malam.

Refly menjelaskan, saksi yang mengundurkan diri itu menggunakan berbagai alasan di antaranya faktor keluarga, perusahaan dan organisasi. Padahal menurut dia, saksi-saksi tersebut awalnya menggebu-gebu terkait kecurangan Pemilu.

“Ada juga yang tidak jelas alasannya, pokoknya tidak bisa saja. Padahal, semua orang yang kita hubungi ini, orang yang menggebu-gebu sekali soal kecurangan pemilu,” ujar dia.

Sampai kemudian, lanjut dia, sejumlah saksi tersebut langsung dihubungi oleh Anies Baswedan. Sebab, keterangan dari salah satu saksi itu sangat dibutuhkan.

Meskipun telah dihubungi oleh Anies, saksi tersebut tetap menolak untuk menjadi saksi.

“Sampai kemudian, di antara 4 (saksi) itu, 2 orang itu langsung ditelfon sama capres kita (Anies Baswedan). Saya meminta satu ini, karena saya membutuhkan keterangannya,” tutur dia.

“Jadi dia alasannya selalu personal, selalu jantungan kalau anaknya membuat statement-statement yang keras gitu, kita kan cuma butuh keahliannya, cuma butuh dia menyampaikan keahliannya enggak perlu ngotot-ngotot. Karena dia merasa personally dia degdegan,” sambung dia.