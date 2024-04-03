Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Imbas Rekayasa Arus Mudik, Polri Antisipasi Kemacetan Horor di Jalur Arteri

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |12:02 WIB
JAKARTA - Polri telah melakukan evaluasi terkait pengamanan mudik Lebaran dari tahun sebelumnya. Salah satunya adalah mengantisipasi dampak rekayasa lalu lintas di tol ke jalur arteri.

"Di sisi lain, tentunya kami juga melakukan evaluasi agar di jalur arteri pun tidak terlalu dampak atau tetap berjalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

“Dan tentunya ini utamanya pada saat kita melaksanakan kebijakan one way sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,"sambungnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengantisipasi perubahan cuaca di Indonesia dengan menyiapkan jalur alternatif jika terjadi kemacetan akibat banjir.

"Tentunya rekan-rekan yang lain juga telah mempersiapkan contingency plan karena memang saat ini kita sedang menghadapi perubahan cuaca, namun kita rasakan hujan masih berlangsung sehingga tentunya ada potensi titik-titik macet banjir," katanya.

Halaman:
1 2
      
