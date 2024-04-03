Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Sirekap Tak Penting Dibahas, Hotman Paris Ditegur Hakim Saldi Isra

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:02 WIB
Hotman Paris saat Sidang Perkara Pilpres
JAKARTA- Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini terjadi pada agenda sidang sengketa Pilpres 2024, di MK, Rabu (3/4/2024).

Momen itu tepatnya terjadi saat saksi yang dihadirikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Yudistira Dwi Wardhana Asnar rampung menyelesaikan paparannya. Seluruh pihak yang hadir saat itu boleh mengajukan pertanyaan.

Ketika Tim Pembela Prabowo-Gibran diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, Hotman Paris pun memakai kesempatan itu. Ia awalnya mengaku geram mendengar diskusi soal bidang komputer menjawab permasalah Sirekap.

Menurut Hotman pada akhirnya hasil Sirekap tidak dijadikan dasar untuk mengeluarkan hasil nasional Pemilu yang ditetapkan KPU.

“Kalau memang akhrnya yang dipakai adalah (hitung) manual dan perhitungan berjenjang ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap. Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat,” kata Hotman di ruang sidang MK.

“Ngapain kita bahas-bahas lagi soal Sirekap ini, ya sekali lagi saya hormat kepada bapak Arief Hidayat karena bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum, dari tadi kami kuliah komputer,” sambungnya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Hotman untuk memberikan pertanyaan. Hotman Paris saat itu memberikan pertanyaan tentang penting atau tidaknya membahas Sirekap kepada saksi yang dihadirkan.

