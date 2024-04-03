Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Gangguan selama Mudik, Kapolri Minta Jajaran Terapkan Rekayasa Lalin Terstruktur

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:50 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: MNC Portal)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk antisipasi gangguan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Bahkan, kata Sigit, kepolisian harus memberikan pengamanan kepada pemudik terutama yang melewati kawasan rawan kecelakaan dan kejahatan.

"Terapkan rekayasa lalu lintas secara terukur dan terkoordinasi dan apabila masyarakat merasa khawatir terdapat gangguan kejahatan dalam perjalananya maka polri saya minta untuk siap mengawal dan memberikan rasa aman," kata Sigit saat memimpin apel Operasi Ketupat 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Sigit juga meminta kepada jajarannya agar dapat memantau harga dan ketersediaan BBM serta stabilitas harga dan stok bahan pokok saat masa mudik Lebaran 2024.

"Di samping kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas-red) dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat-red), stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting. Serta BBM harus tetap terjaga," kata Sigit.

"Tingkatkan koordinasi dan lakukan langkah-langkah bersama dengan stakeholder terkait, sehingga stok dan harga dapat tetap terjaga," sambungnya.

(Awaludin)

      
