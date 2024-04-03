Tersangka TPPO Sihol Situngkir Penuhi Panggilan Bareskrim

JAKARTA - Guru Besar Universitas Jambi (Unja), Sihol Situngkir (SS) memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mahasiswa magang ke Jerman.

"Saya menghormati panggilan ini ya . Saya selaku ASN tentunya kita menghormati apapun temuan itu," kata Sihol di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Sihol menilai, dirinya hanya mendorong kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat pengalaman magang di luar negeri. Ia pun mengklaim bahwa sosialisasi yang dilakukannya ke sejumlah kampus sesuai dengan tujuan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

"Selaku anak bangsa yang punya niat baik untuk mencerdaskan Mahasiswa Indonesia dan dia bisa ada kesempatan mengambil bagian ada pengalaman di luar negeri kita dorong dong," kata Sihol.

"Karena ini sesuai dengan tujuan MBKM itu sendiri adalah untuk meningkatkan adalah untuk meningkatkan mutu lulusan sekaligus meningkatkan kompetensi skill, apa itu? misalnya management waktu, kedisiplinan, perilaku, etika dan lain sebagainya," sambungnya.

Sebagai informasi, Sihol merupakan satu dari lima tersangka kasus TPPO 1.047 mahasiswa berkedok program magang ke Jerman.