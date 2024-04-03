Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka TPPO Sihol Situngkir Penuhi Panggilan Bareskrim

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |14:00 WIB
Tersangka TPPO Sihol Situngkir Penuhi Panggilan Bareskrim
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Guru Besar Universitas Jambi (Unja), Sihol Situngkir (SS) memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mahasiswa magang ke Jerman.

"Saya menghormati panggilan ini ya . Saya selaku ASN tentunya kita menghormati apapun temuan itu," kata Sihol di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Sihol menilai, dirinya hanya mendorong kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat pengalaman magang di luar negeri. Ia pun mengklaim bahwa sosialisasi yang dilakukannya ke sejumlah kampus sesuai dengan tujuan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

"Selaku anak bangsa yang punya niat baik untuk mencerdaskan Mahasiswa Indonesia dan dia bisa ada kesempatan mengambil bagian ada pengalaman di luar negeri kita dorong dong," kata Sihol.

"Karena ini sesuai dengan tujuan MBKM itu sendiri adalah untuk meningkatkan adalah untuk meningkatkan mutu lulusan sekaligus meningkatkan kompetensi skill, apa itu? misalnya management waktu, kedisiplinan, perilaku, etika dan lain sebagainya," sambungnya.

Sebagai informasi, Sihol merupakan satu dari lima tersangka kasus TPPO 1.047 mahasiswa berkedok program magang ke Jerman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358//kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172740//bos_investree_ditahan_bareskrim-8RPS_large.jpg
Bos Investree Adrian Gunadi Ditahan di Bareskrim Usai Dipulangkan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172557//bareskrim-QJNT_large.jpg
Bareskrim Beri Atensi Penanganan Kasus Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172555//pembobolan_bank-x1yo_large.jpg
8 Fakta Pembobolan Rekening Dormant Rp204 Miliar, Trik Licik Tersangka Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172461//rekening_dormant-KGSy_large.jpg
Peran 9 Tersangka Pembobol Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172458//rekening_dormant-tQ6W_large.jpg
Polri Buru Sosok D, Pemberi Informasi Rekening Dormant Rp204 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement