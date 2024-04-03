Airlangga Siap Bersaksi dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK, Menkeu-Mensos Juga Akan Hadir

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah berkoordinasi dengan menteri lainnya untuk hadir bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Pernyataan itu ditegaskan Airlangga saat adanya pintu komunikasi dengan menteri lain yang juga dipanggil dalam sidang tersebut. Adapun menteri lain yang dipanggil ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Tentu kalau di pemerintah kami sudah koordinasi," kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).

BACA JUGA: