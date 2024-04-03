Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Siap Bersaksi dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK, Menkeu-Mensos Juga Akan Hadir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |14:40 WIB
Airlangga Siap Bersaksi dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK, Menkeu-Mensos Juga Akan Hadir
Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jakarta. (Foto: MPI/Achmad)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah berkoordinasi dengan menteri lainnya untuk hadir bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Pernyataan itu ditegaskan Airlangga saat adanya pintu komunikasi dengan menteri lain yang juga dipanggil dalam sidang tersebut. Adapun menteri lain yang dipanggil ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Tentu kalau di pemerintah kami sudah koordinasi," kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).

