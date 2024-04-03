Adhi Makayasa 1990, Ini Sosok Samsul Rizal Jenderal Bintang 3 Eks Penerbang Tempur yang Digeser Jadi Dosen Unhan

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi 215 perwira tinggi dari tiga matra TNI. Salah satunya jenderal bintang tiga TNI AU.

Marsekal Madya (Marsdya) TNI Samsul Rizal merupakan seorang perwira tinggi TNI AU yang dimutasi sebagai Dosen Tetap Unhan, setelah sebelumnya menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI).

Mutasi Samsul Rizal tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL, dan 49 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (3/4/2024).

Samsul Rizal merupakan abituren Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1990. Dia merupakan lulusan terbaik alias peraih Adhi Makayasa.

Pria kelahiran Karawang, Jawa Barat pada 23 Februari 1969 ini memiliki karier cemerlang di TNI AU. Penerbang jet tempur F-5 Tiger dengan call sign "Hiraks" ini pernah menjabat Komandan Flight A Skadron Udara 15, Wing 3, Lanud Iswahjudi, Kadisops Skadron Udara 14, Wing 3, Lanud Iswahjudi, Komandan Skadron Udara 14 (Skadud 14), Kepala Dinas Personel Lanud Iswahjudi, Komandan Wing Udara 3 pada 2011.