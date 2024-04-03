Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ajak Peneliti Cek Lapangan Sesar Gempa yang Belum Terpetakan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |17:09 WIB
BMKG Ajak Peneliti Cek Lapangan Sesar Gempa yang Belum Terpetakan
BMKG. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapuslitbang BMKG, Rahmat Triyono mengajak semua peneliti untuk turun langsung ke lapangan melakukan survei soal adanya indikasi sumber gempa di lokasi sesar yang belum terpetakan di Pulau Jawa.

"Perlunya segera melakukan verifikasi lapangan atau survei pemetaan melalui kolaborasi antar institusi/lembaga (BMKG, BRIN, Badan Geologi, Perguruan Tinggi) terhadap adanya indikasi sumber gempa yang berada di lokasi sesar yang belum terpetakan," ujarnya dalam webinar Pemetaan Sesar Pulau Jawa serta Mitigasi Risiko Bencana Geologi oleh BRIN, Rabu (3/4/2024).

Menurutnya, identifikasi sesar aktif maupun sesar yang belum terpetakan dilakukan dengan monitoring gempa-gempa mikro menggunakan jaringan seismograf BMKG. Identifikasi sesar aktif dari hasil analisis gempa mikro sebagai upaya mitigasi bencana gempabumi sehingga diharapkan semua sumber gempa di darat dapat terpetakan dengan baik.

"Di sini ada Cugenang yah, di situ belum terpetakan. Kita semua para peneliti jangan sampai ke depan ada gempa bumi terjadi ternyata ada di sesar yang belum terpetakan, khususnya peneliti kebumian," tuturnya.

Dia menambahkan, 2-3 tahun terakhir, BMKG memonitor dan mendeteksi adanya sumber gempa yang belum terpetakan. Sebaran itu gempa-gempa kecil meski tak dirasakan, tapi membuat kelurusan.

"2-3 tahun terakhir kita bisa memonitor, mendeteksi adanya sumber sesar yang belum terpetakan, di mana di situ sudah dipastikan ada episenter sumber gempa dan bidang yang sudah patah meski ini gempa mikro, yang tak dirasakan," katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/337/3133933/ilustrasi_bmkg-SFKA_large.jpg
BMKG Ungkap Baru 2 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/337/3112038/bmkg-wQUg_large.jpg
BMKG Terapkan WFO dan WFA Imbas Pemotongan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/337/3111999/bmkg-vzWl_large.jpeg
Efisiensi Anggaran, BMKG Fokuskan Beli Alat Monitoring dan Deteksi Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement