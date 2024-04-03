Pasar Tumpah Bikin Macet Jalur Pantura, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

JAKARTA - Pasar Tumpah Tegal Gubug di Jalur Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selalu menjadi salah satu titik kemacetan arus mudik di Pantura. Banyaknya pedagang di bahu jalan membuat arus lalu lintas tersendat hingga tiga kilometer.

Kondisi ini diperparah dengan aktivitas warga yang memburu baju Lebaran di Pasar Tumpah Tegal Gubug. Kemacetan juga diperparah adanya angkutan umum menurunkan atau menaikkan penumpang dan barang serta warga menyebrang hilir mudik untuk memasuki pasar tumpah tersebut.

Pedagang mengaku terpaksa berjualan di badan jalan lantaran kondisi di dalam pasar penuh dan mereka tidak mempunyai lapak. Polisi baru melarang pedagang berjualan di badan jalan, pada Sabtu depan untuk kelancaran arus mudik nanti.

Para pemudik di jalur Arteri Pantura Cirebon diimbau mewaspadai empat pasar tumpah, yakni Pasar Tumpah Tegal Gubug, Pasar Kue Plered, Pasar Ikan Gebang dan Pasar Tumpah Mundu. Sementara itu, Warga di sepanjang jalur Pantura telah membuat warung-warung dadakan di pinggir jalan.