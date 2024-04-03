Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

27 Jenderal TNI Bintang 2 Tri Matra Dimutasi, dari Ahli Intelijen hingga Komandan Hantu Laut

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |18:28 WIB
27 Jenderal TNI Bintang 2 Tri Matra Dimutasi, dari Ahli Intelijen hingga Komandan Hantu Laut
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/ist
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi 215 jabatan strategis di lingkungan TNI dari tiga matra yang terdiri dari 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL dan 49 Pati TNI AU.

Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL, dan 49 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (3/4/2024).

Dari mutasi 215 perwira tinggi TNI, sebanyak 27 jenderal bintang dua dari tiga matra digeser. Beberapa diantaranya ada yang memasuki purnatugas.

Berikut ini 27 nama jenderal bintang dua dari tiga matra yang dimutasi:

1. Mayjen TNI Piek Budyakto, dari Staf Ahli Menhan Bid. Ekonomi menjadi Dirjen Pothan Kemhan.

2. Mayjen TNI Totok Imam dari Direktur Pascasarjana Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan.

3. Mayjen TNI Agus Winarna, dari Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan.

4. Mayjen TNI Urip Wahyudi, dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Geo Strat dan Tannas Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasad.

5. Mayjen TNI Purbo Prastowo, dari Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Kepemimpinan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI (dalam rangka pensiun).

Halaman:
1 2 3
      
