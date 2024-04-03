Jokowi Ingin Kudeta PDIP dari Megawati, Gibran Beri Jawaban Mencengangkan

SOLO- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri melalui salah satu menterinya.

Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara terkait pernyataan Hasto Kristiyanto tersebut. Ia menegaskan bahwa komentar Hasto tidak perlu ditanggapi lagi.

"Mengambil alih (kudeta kursi Ketum PDIP) ? Enggak ada seperti itu," tegas Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).

Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut bahwa dirinya berbohong karena sempat menjawab tidak saat ditanya soal maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024. "Saya kira tidak perlu ditanggapi lah ya,"ucapnya.

Menurut Wali Kota Solo itu, pada bulan puasa sebaiknya berpikiran hal-hal yang positif. "Bulan puasa berpikiran yang positif saja ya,"tutup Gibran.

(Fahmi Firdaus )