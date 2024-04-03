Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Jawab Tudingan Mau Rebut Kursi Ketum PDIP dan Golkar : Masak Direbutin Semua?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:12 WIB
Jokowi Jawab Tudingan Mau Rebut Kursi Ketum PDIP dan Golkar : Masak Direbutin Semua?
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi peryataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

Jokowi lantas menanyakan kembali kepada wartawan terkait isu dirinya yang juga dikabarkan akan menjadi ketua umum partai Golkar.

"Bukan Golkar?" kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

 BACA JUGA:

Jokowi pun heran lantaran dirinya selalu dikaitkan menjadi kandidat beberapa ketum parpol.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masak semua mau direbutin semua," kata Jokowi.

Saat ditanyai kembali mengenai pernyataan Hasto yang disebut bakal merebut posisi Ketum PDIP, Jokowi meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan dirinya.

"Jangan seperti itu, jangan seperti itu," kata Jokowi.

 BACA JUGA:

Sebelumnya Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Jokowi sempat menugasi seorang menteri membujuk Megawati Soekarnoputri untuk turun dari Ketua Umum PDIP agar Jokowi bisa mengambil alih jabatan itu.

Hal itu diungkapkan Hasto dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2024.

Awalnya Hasto menyebut adanya perintah Jokowi ke menteri untuk membujuk Megawati itu terjadi jauh beberapa bulan sebelum Pemilu. Jokowi disebut menugasi seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement