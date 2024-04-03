Jokowi Jawab Tudingan Mau Rebut Kursi Ketum PDIP dan Golkar : Masak Direbutin Semua?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi peryataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

Jokowi lantas menanyakan kembali kepada wartawan terkait isu dirinya yang juga dikabarkan akan menjadi ketua umum partai Golkar.

"Bukan Golkar?" kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

Jokowi pun heran lantaran dirinya selalu dikaitkan menjadi kandidat beberapa ketum parpol.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masak semua mau direbutin semua," kata Jokowi.

Saat ditanyai kembali mengenai pernyataan Hasto yang disebut bakal merebut posisi Ketum PDIP, Jokowi meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan dirinya.

"Jangan seperti itu, jangan seperti itu," kata Jokowi.

Sebelumnya Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Jokowi sempat menugasi seorang menteri membujuk Megawati Soekarnoputri untuk turun dari Ketua Umum PDIP agar Jokowi bisa mengambil alih jabatan itu.

Hal itu diungkapkan Hasto dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2024.

Awalnya Hasto menyebut adanya perintah Jokowi ke menteri untuk membujuk Megawati itu terjadi jauh beberapa bulan sebelum Pemilu. Jokowi disebut menugasi seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid.