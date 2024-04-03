Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu: WNI di Taiwan 284.751 Orang, Tak Ada yang Jadi Korban Gempa M7,7

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:33 WIB
Kemlu: WNI di Taiwan 284.751 Orang, Tak Ada yang Jadi Korban Gempa M7,7
Gempa M 7,7 di Taiwan merusak sejumlah bangunan (Foto: TVBS/AP via CNN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan ada 284.751 warga Indonesia di Taiwan, namun belum terdapat informasi ada yang menjadi korban gempa magnitudo 7,7 pada, Rabu (3/4/2024) pagi.

"Menurut data yang diperoleh dari otoritas keimigrasian Taiwan, jumlah WNI di Hualien, Taiwan sebanyak 3.343 yang mayoritas adalah Pekerja Migran Indonesia. Total WNI di Taiwan sebanyak 284.751 orang," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya.

Sedangkan data lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.854 WNI berada di Okinawa, sebagian besar berprofesi sebagai ABK, peserta magang dan PMI Specified Skilled Workers (SSW).

 BACA JUGA:

Segera setelah kejadian gempa, KBRI Tokyo dan KDEI Taipei berkoordinasi dengan otoritas setempat dan menghubungi simpul simpul masyarakat Indonesia di wilayah terdampak. "Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban gempa atau tsunami,"katanya.

Terakhir pihaknya akan terus memantau situasi perkembangan terhadap dampak gempa. Dia pun mengimbau kepada WNI untuk berhati-hati terhadap gempa susulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
