Robert Bonosusatya Kelar Diperiksa Kejagung, Teken BAP 16 Tersangka Korupsi Timah

JAKARTA – Pengusaha Robert Bonosusatya alias RBS atau RBT akhirnya selesai menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, 2015 - 2022.

Robert keluar dari basement Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejagung, pukul 16.00 WIB, Rabu (13/4/2024). Dia didampingi dua pengacaranya, Ricky Saragih dan Ali Nurdin.

Pengacara Robert, Ricky Saragih menjelaskan, kliennya hadir di Kejagung hari ini (3/4/2024) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 16 tersangka kasus timah.