Besok Kubu Prabowo Boyong 14 Saksi-Ahli ke MK, Lawan Argumen Tim AMIN dan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Tim Pembela Prabowo-Gibran siap menghadirkan 14 saksi dan ahli untuk memberi keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Kamis 4 April 2024.

"Besok giliran kami yang akan menghadirkan ahli kami, akan menghadirkan delapan ahli dan enam saksi," kata Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, Rabu (3/4/2024).

Yusril meyakini saksi dan ahli yang dihadirkan besok bakal membantah dan menolak bukti serta argumen yang ada. Hal ini baik dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Akan menolak seluruh bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2," tegas Yusril.

Ia juga mengaku optimis terkait telah berjalannya sidang sejauh ini. Menurutnya, Majelis Hakim bakal menolak permohonan yang diajukan para pemohon, sehingga SK mengenai penetapan hasil rekapitulasi nasional yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berlaku.