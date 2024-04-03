Tim Ganjar-Mahfud Usul MK Panggil Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA - Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memanggil Presiden Jokowi karena namanya terus disebut-sebut dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK, Rabu (3/4/2024), saat mendengar keterangan saksi dan ahli dari KPU RI dan Bawaslu RI, nama Presiden Jokowi terus disebut karena dianggap terlibat dalam kampanye.

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berharap jika MK bisa memanggil Jokowi dalam sidang sengeketa pilpres selanjutnya, karena bersinggungan langsung dengan penggelontoran bansos yang dilakukan jelang pemilu.

"Presiden Jokowi itu kan Kepala pemerintahan, kalau presiden memang bisa didatangkan oleh ketua majelis hakim MK, itu akan sangat ideal. karena memang tanggung jawab pengelolaan negara pengelolaan dana bansos itu pada akhirnya berujung pada presiden," kata Todung kepada wartawan di Gedung MK.

Walaupun MK sudah resmi memanggil 4 menteri, namun Todung menilai jika tanggung jawab terbesar tetap di Presiden Jokowi.