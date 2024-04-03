PDIP Ungkap Hak Angket Jadi Instrumen Perpanjangan Tangan Rakyat dalam Sistem Demokrasi

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Firman Jaya Daeli mengungkapkan bahwa hak angket menjadi penting untuk diajukan guna mengontrol pemerintah terutama dalam indikasinya yang dinilai melanggar Undang-Undang.

Firman menyebutkan, hak angket tersebut dimaksudkan pada peninjauan praktik penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dalam Pemilu serentak 2024.

Firman mengatakan, hak angket ini perlu diajukan untuk memenuhi aspirasi rakyat yang digunakan untuk meninjau kekuasaan sebagai alat pemerintah. Kekuasaan yang dimaksud, lanjut Firman, apakah disalahgunakan atau dimanfaatkan pemerintah dalam kepentingan politiknya.

"Hak angket ini berdampak positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam penguatan kedaulatan rakyat, yang utamanya kepada pemerintah untuk dapat dikontrol secara politik yang pada posisinya berkaitan dengan nepotisme dan nafsu mempertahankan kekuasaan," ujarnya selepas diskusi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) di Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Firman menjelaskan penyalahgunaan kekuasaan ini pun sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ia mengatakan jika UU tersebut pun tidak dilaksanakan, maka aturan tersebut bisa dijadikan objek hak angket yang akan diajukan.

"Jadi hak angket ini menjadi harapan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa disentuh Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu, sebagai jawaban instrumen strategis guna mengungkap pelanggaran serius pada kekuasaan," terang Firman.

BACA JUGA: PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu 2024 sebagai Alat Klarifikasi Praktik Kekuasaan

Dia menyampaikan, hak angket juga menjadi perpanjangan tangan dari rakyat agar sistem check and balances dalam sistem demokrasi, agar bisa mengontrol pemerintah dalam praktik kekuasaannya.

"Hak angket ini suatu instrumen yang bisa mengontrol presiden atau pejabat, walaupun sudah dipilih berdasarkan hasil pemilu," katanya.

"Hak angket ini suci sekali dalam praktik sistem demokrasi, karena tidak bisa digunakan setiap saat. Ini harus diajukan berdasarkan situasi tertentu yang khusus," sambung Firman.

Lebih lanjut, Pengamat Politik, Ray Rangkuti menyebutkan puncak turunnya kualitas demokrasi di Indonesia sejak Presiden Joko Widodo terlibat dalam cawe-cawe pemilu 2024. Ray mengatakan jika praktik-praktik penyalahgunaan demokrasi ini dibiarkan, terutama melalui penggunaan kekuasaan pemerintah, maka para incumbent akan terbiasa melakukan segala cara dalam kontestasi politik.

"Kalau tidak ada suatu mekanisme yang bisa membuktikan berbagai pelanggaran praktik kekuasaan, kita akan terbiasa nanti dengan para incumbent yang menggunakan segala macam cara untuk menang dalam pemilu," ujar Ray.