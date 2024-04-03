Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

50 Rumah Warga Citeureup Bogor Terendam Banjir Luapan Kali Cibeuber

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |04:41 WIB
50 Rumah Warga Citeureup Bogor Terendam Banjir Luapan Kali Cibeuber
A
A
A

BOGOR - Puluhan rumah warga yang berada di wilayah Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor terendam banjir. Hal itu disebabkan curah hujan yang tinggi dan luapan aliran kali.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi dan penyumbatan aliran Kali Cibeuber mengakibatkan banjir dipermukiman warga," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (3/4/2024).

Adapun banjir terjadi pada Selasa 2 April 2024 petang. Berdasarkan data, terdapat 50 rumah warga dengan 50 KK/157 jiwa terdampak banjir tersebut.

"Dengan ketinggian kurang lebih 150 sentimeter dan fasilitas umum 2 musola warga terdampak," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, air masih menggenangi pemukiman warga dan diperkiran akan surut beberapa jam ke depan.

"Saat ini air belum surut, diperkirakan banjir akan surut sekitar 3 jam ke depan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373//banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172050//aiser_khaled-KOSi_large.JPG
Aisar Khaled Diusir saat Bagikan Bantuan Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170686//banjir-Q2Nw_large.jpg
Hujan di Jakarta, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement