50 Rumah Warga Citeureup Bogor Terendam Banjir Luapan Kali Cibeuber

BOGOR - Puluhan rumah warga yang berada di wilayah Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor terendam banjir. Hal itu disebabkan curah hujan yang tinggi dan luapan aliran kali.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi dan penyumbatan aliran Kali Cibeuber mengakibatkan banjir dipermukiman warga," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (3/4/2024).

Adapun banjir terjadi pada Selasa 2 April 2024 petang. Berdasarkan data, terdapat 50 rumah warga dengan 50 KK/157 jiwa terdampak banjir tersebut.

"Dengan ketinggian kurang lebih 150 sentimeter dan fasilitas umum 2 musola warga terdampak," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, air masih menggenangi pemukiman warga dan diperkiran akan surut beberapa jam ke depan.

"Saat ini air belum surut, diperkirakan banjir akan surut sekitar 3 jam ke depan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)