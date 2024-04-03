Alat Berat Dikerahkan Tangani Longsor di Bogor, Kendaraan Belum Bisa Melintas

BOGOR - Tim BPBD masih melakukan evakuasi material longsor di Jalan Raya Cijayanti, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Untuk sementara, kendaraan belum dapat melintas di lokasi kejadian.

"Saat ini kondisi longsoran masih ada pergerakan material sehingga akses Jalan Raya Sentul City dan akses jalan Raya Cijayanti terdampak longsor sehingga tidak dapat dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (3/4/2024).

Longsoran yang berada tepat di mulut Terowongan Cijayanti itu memiliki tinggi sekitar 5 meter, panjang 4 meter dan lebar 1,5 meter. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan longsoran.

"Sedang dalam penanganan tim gabungan menggunakan alat berat milik Sentul City dan unit milik BPBD," jelasnya.

Longsor itu, tambah Adam, disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Korban nihil," ujarnya.