Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ngabuburit Berburu Takjil dan Sapa Warga Jambi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |01:53 WIB
Jokowi Ngabuburit Berburu Takjil dan Sapa Warga Jambi
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngabuburit di Taman Semagor, Kabupaten Bungo, pada Rabu sore, 3 April 2024. Di sana banyak penjual takjil berkumpul menjelang berbuka puasa.

Nampak Jokowi mengenakan kaus coklat lengan panjang dipadu dengan celana hitam.

Di tengah suasana yang ramai menjelang berbuka, Presiden Jokowi tak ragu untuk ikut meramaikan suasana. Presiden mulai membeli beberapa takjil, salah satunya kerupuk kulit sebanyak lima bungkus.

Tak hanya itu, Presiden juga terlihat membeli beberapa jajanan favorit seperti mi goreng, gulai ayam kampung, babat, hingga ikan bakar. Tak lupa, Presiden juga memilih beberapa camilan khas seperti lemper dan bakwan, serta beberapa minuman segar seperti es kelapa, es timun selasi, dan es tebu untuk menambah kesegaran saat berbuka puasa.

Sambil berburu takjil dan santapan, Presiden Jokowi tidak melewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kepala Negara turut menyapa dan berswafoto dengan warga yang ada di sekitar Taman Semagor.

Anggi dan teman-temannya yang merupakan warga Kabupaten Bungo tidak menyangka bisa bertemu dan berswafoto dengan Presiden Jokowi. Bahkan, mereka rela berlari agar dapat berfoto dengan Presiden Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement