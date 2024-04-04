Jokowi Ngabuburit Berburu Takjil dan Sapa Warga Jambi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngabuburit di Taman Semagor, Kabupaten Bungo, pada Rabu sore, 3 April 2024. Di sana banyak penjual takjil berkumpul menjelang berbuka puasa.

Nampak Jokowi mengenakan kaus coklat lengan panjang dipadu dengan celana hitam.

Di tengah suasana yang ramai menjelang berbuka, Presiden Jokowi tak ragu untuk ikut meramaikan suasana. Presiden mulai membeli beberapa takjil, salah satunya kerupuk kulit sebanyak lima bungkus.

Tak hanya itu, Presiden juga terlihat membeli beberapa jajanan favorit seperti mi goreng, gulai ayam kampung, babat, hingga ikan bakar. Tak lupa, Presiden juga memilih beberapa camilan khas seperti lemper dan bakwan, serta beberapa minuman segar seperti es kelapa, es timun selasi, dan es tebu untuk menambah kesegaran saat berbuka puasa.

Sambil berburu takjil dan santapan, Presiden Jokowi tidak melewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kepala Negara turut menyapa dan berswafoto dengan warga yang ada di sekitar Taman Semagor.

Anggi dan teman-temannya yang merupakan warga Kabupaten Bungo tidak menyangka bisa bertemu dan berswafoto dengan Presiden Jokowi. Bahkan, mereka rela berlari agar dapat berfoto dengan Presiden Jokowi.