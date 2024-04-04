Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Imbau Warga Lakukan Mudik Via Penyeberangan di Siang Hari

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:00 WIB
Kapolri Imbau Warga Lakukan Mudik Via Penyeberangan di Siang Hari
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau kepada para pemudik via penyebrangan agar dapat melakukan mudik di siang hari.

Selain menghindari kejahatan yang terjadi malam hari, Sigit mengatakan, mudik via penyebrangan di siang hari juga dapat mengurangi antrean panjang.

"Selalu saya pesankan kepada masyarakat bahwa alternatif-alternatif khususnya daerah penyeberangan ASDP, kecenderungannya masyarakat masih memanfaatkan untuk mudiknya malam hari," kata Sigit usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu 3 April 2024.

"Tentunya dalam kesempatan ini kita juga kami imbau bahwa siang waktunya juga cukup lengang dan tentunya juga bisa mengurangi antrean yang cukup panjang," sambungnya.

Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan memberikan pengawalan kepada para pemudik di wilayah rawan kecelakaan dan kejahatan.

"Bila mungkin ada kekhawatiran terkait masalah kerawanan di jalan silakan dilaporkan dan kami Polri siap untuk melakukan pengawalan," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
