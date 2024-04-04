Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dampingi Presiden Jokowi lepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan (Foto: Dok TNI)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberangkatkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Palestina melalui pemerintah Mesir. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga diberikan untuk konflik di Sudan.

Bantuan tersebut diberangkatkan dari Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 3 April 2024.

Informasi yang diterima dari Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto, bantuan kemanusiaan yang dikirim berupa obat -obatan dan peralatan kesehatan serta bantuan lainnya sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan Sudan.

Delegasi misi kemanusiaan ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta tim dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900 menuju Sudan dan Mesir.

(Arief Setyadi )