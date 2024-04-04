Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:26 WIB
Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dampingi Presiden Jokowi lepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberangkatkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Palestina melalui pemerintah Mesir. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga diberikan untuk konflik di Sudan.

Bantuan tersebut diberangkatkan dari Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 3 April 2024.

Informasi yang diterima dari Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto, bantuan kemanusiaan yang dikirim berupa obat -obatan dan peralatan kesehatan serta bantuan lainnya sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan Sudan.

Delegasi misi kemanusiaan ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta tim dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900 menuju Sudan dan Mesir.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement