Pemerintah Gelar Peringatan Hari Film Nasional Disambut Baik Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar peringatan Hari Film Nasional ke-74. Adapun tema yang diangkat Beragam Filmnya, Ramai Penontonnya.

Berbagai kegiatan diselenggarakan dari tanggal 27 hingga 31 Maret 2024. Untuk melanjutkan semaraknya peringatan tersebut, pada 4 April diadakan acara FilmArt and Workshop di Gedung Sarinah, Jakarta. Hari Film Nasional sendiri diperingati setiap 30 Maret.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, menyampaikan optimisme terhadap perkembangan industri film Indonesia. Ia menyoroti peningkatan kualitas dan keberagaman tema dalam film-film Indonesia yang semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kreativitas seni anak bangsa.

Hilmar juga menekankan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional melalui dukungan yang intensif kepada para sineas dan pelaku industri film. Sinergi antara pemerintah dan komunitas film dianggap sebagai kunci kesuksesan dalam mengembangkan industri ini.

"Karya film Indonesia saat ini tak hanya makin unggul di dalam negerinya sendiri, namun juga mampu ikut berdaya saing serta diperhitungkan di festival film internasional. Itu semua berkat sinergi yang baik antara para pemangku kepentingan perfilman, termasuk pemerintah,” kata Mahendra dalam siaran persnya.

Respons positif datang dari masyarakat, terutama dari kalangan pegiat film dan pencinta perfilman Indonesia. Mereka mengapresiasi upaya pemerintah dan menyambut baik serangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan.

Sementara itu, Kepala Program Studi Film dan Televisi ISI Surakarta, Widi Nugroho, yang menilai film merupakan sebuah upaya pemajuan kebudayaan. Sehingga dengan merayakannya, akan melihat jejak kebudayaan yang ada untuk menjadi catatan penting sebagai bagian dari sejarah.

"Begitu juga dalam perhelatan acara peringatan Hari Film Nasional ke-74 di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang amat baik sebab dari kampus juga dapat menjadi gerakan lahirnya film nasonal berkualitas,” kata Widi.