INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 477 Kali Gempa Guncang Bawean Jawa Timur

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:55 WIB
BMKG: 477 Kali Gempa Guncang Bawean Jawa Timur
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 477 kali gempa mengguncang Bawean, Gresik, Jawa Timur, hingga Kamis 4 April 2024. Diketahui, gempa utama memiliki kekuatan M6,5 telah terjadi pada 22 Maret, lalu.

“Jumlah serangkaian gempa Bawean 22 Maret 2024, update 4 April 2024 pukul 06.00 WIB sebanyak 477 kali dengan magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil 2,5,” ungkap BMKG dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melaporkan Bawean diguncang gempa kemarin, Rabu 3 April 2024 pukul 16.02.16 WIB. Hasil analisisnya menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa,” ungkap Daryono.

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Bawean dengan skalia III-IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), di daerah Surabaya, Tuban, Gresik, Bojonegoro, Blora dan Kendal dengan skala intensitas II-III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), di daerah Banjar dengan skala intensitas I-II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ).

