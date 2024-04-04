Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa Soekarno Sangat Jatuh Cinta dengan Kota Bandung?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |08:22 WIB
Mengapa Soekarno Sangat Jatuh Cinta dengan Kota Bandung?
Ilustrasi Soekarno sangat cinta kaota Bandung (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa Soekarno sangat jatuh cinta dengan kota Bandung? Hal ini dikarenakan Presiden pertama Indonesia memiliki beberapa istri yang berasal dari Bandung.

Lantas mengapa Soekarno sangat jatuh cinta dengan kota Bandung? Ternyata kota itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjalanannya saat meraih kemerdekaan Indonesia.

“Hanya ke Bandung lah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya”, demikian ungkapan Bung Karno Selain alasan itu, Soekarno juga bertemu dengan wanita yang dicintainya yakni Inggit Garnasih.

Selain itu, Inggit Garnasih, yang telah berstatus sebagai istri dari Haji Sanusi membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama.

Sebelumnya, Soekarno tidak ingin menikahi Utari putri dari Tjokroaminoto karena perbedaan usia. Tetapi, karena sudah terlalu jatuh hati kepada Inggit, baginya rentang usianya yang jauh bukanlah suatu masalah.

Dikutip dari buku Soekarno Fatmawati, Soekarno benar-benar menyukai Inggit. Bahkan, dia nekat meminta izin kepada Haji Sanusi untuk mengatakan bahwa keduanya saling jatuh cinta.

Mendengar kenyataan tersebut, Haji Sanusi mengizinkan hubungan tersebut dan merelakan Inggit bersama Soekarno. Jalinan asmara mereka semakin serius, sehingga mereka memutuskan untuk menceraikan pasangan masing-masing. Soekarno merasa bosan kepada Utari. Inggit pun juga merasa Sanusi tidak seperti dulu lagi.

Halaman:
1 2
      
