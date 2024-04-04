Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Sengketa Pilpres: 14 Saksi dan Ahli Dihadirkan Kubu Prabowo, Ada Eks Wamenkumham

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |08:53 WIB
Sidang Sengketa Pilpres: 14 Saksi dan Ahli Dihadirkan Kubu Prabowo, Ada Eks Wamenkumham
Sidang sengketa Pilpres 2024, Tim Pembela Prabowo-Gibran hadirkan saksi dan ahli (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pembela Prabowo-Gibran menghadirkan 14 saksi dan ahli dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), hari ini, Kamis (4/4/2024). Belasan saksi dan ahli itu bakal memberikan keterangan pada agenda sidang kali ini.

Rinciannya, delapan orang akan menjadi ahli dari Tim Pembela Prabowo-Gibran. Sementara, enam di antaranya merupakan saksi.

Untuk ahli, Tim Pembela Prabowo-Gibran menghadirkan sejumlah guru besar, mereka di antaranya yakni Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Muhannad Asrun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Aminuddin Ilmar dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edwar Omar Sharif Hiariej (Eddy Hieariej).

Nama-nama lainnya yakni ada Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul Khairi, kemudian ada nama Abdul Khair Ramadan Amirudin Ilmar hingga Hasan Hasbi dan Muhammad Qodari.

Untuk saksi, enam orang yang dihadirkan yakni Gani Muhammad, Andi Bataralifu, Ahmad Doli Kuria Tanjung. Ada juga Suprianto, Abdul Wahid hingga politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra pada Rabu 3 April 2024 kemarin mengatakan, 14 saksi dan ahli ini akan menolak dan membantah argumen dan rangkaian bukti-bukti dari para pemohon.

"Giliran kami yang akan menghadirkan ahli kami, akan menghadirkan delapan ahli dan enam saksi akan menolak seluruh bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2," kata Yusril.

Halaman: 1 2
1 2
      
