Sandra Dewi Bakal Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Timah yang Menjerat Suaminya

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa artis Sandra Dewi di kasus dugaan korupsi timah yang melilit suaminya, Harvey Moeis. Namun, belum dipastikan kedatangan Sandra Dewi tersebut.

"Iya dipanggil sebagai saksi," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi pada wartawan, Kamis (4/4/2024).

Menurutnya, Sandra Dewi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di kasus yang menjerat suaminya itu. Hanya saja, belum diketahui apakah Sandra Dewi bakal memenuhi panggilan tersebut.

Adapun suami Sandra Dewi itu menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara hingga mencapai Rp271 triliun. Selain suami Sandra Dewi, terdapat pula artis Helena Lim yang terjerat kasus tersebut.

Sama halnya dengan suami Sandra Dewi, Helena Lim pun telah dijadikan sebagai tersangka oleh Kejagung.

(Arief Setyadi )