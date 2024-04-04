Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandra Dewi Bakal Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Timah yang Menjerat Suaminya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |09:18 WIB
Sandra Dewi Bakal Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Timah yang Menjerat Suaminya
Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Moeis (Foto: Instagram sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa artis Sandra Dewi di kasus dugaan korupsi timah yang melilit suaminya, Harvey Moeis. Namun, belum dipastikan kedatangan Sandra Dewi tersebut.

"Iya dipanggil sebagai saksi," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi pada wartawan, Kamis (4/4/2024).

Menurutnya, Sandra Dewi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di kasus yang menjerat suaminya itu. Hanya saja, belum diketahui apakah Sandra Dewi bakal memenuhi panggilan tersebut.

Adapun suami Sandra Dewi itu menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara hingga mencapai Rp271 triliun. Selain suami Sandra Dewi, terdapat pula artis Helena Lim yang terjerat kasus tersebut.

Sama halnya dengan suami Sandra Dewi, Helena Lim pun telah dijadikan sebagai tersangka oleh Kejagung.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136606/ilustrasi_sidang_vonis-x75m_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun Divonis 3 hingga 10 Tahun Penjara, Denda Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111038/penangkapan_buronan-gHCj_large.jpg
Sempat Buron, Kejagung Tangkap Dirut PT KTM Terkait Kasus Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110358/kejaksaan_agung-HFtA_large.jpeg
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103151/harvey_moeis_divonis_rendah-tC3A_large.jpg
KY Usut Tuntas Laporan terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan Harvey Moeis: Menjadi Perhatian Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096791/ilustrasi_persidangan-OuPS_large.jpeg
Bacakan Pleidoi, Terdakwa Kasus Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094501/eks_kadis_esdm_babel_amir_syahbana_divonis_4_tahun_penjara_dalam_kasus_timah-liHN_large.jpg
Eks Kadis ESDM Babel Amir Syahbana Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Timah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement