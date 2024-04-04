Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disembunyikan di Bengkel, KPK Sita Mobil Antik Chevrolet BLR 58 Andhi Pramono

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:10 WIB
Disembunyikan di Bengkel, KPK Sita Mobil Antik Chevrolet BLR 58 Andhi Pramono
Mobil Antik Eks Kepala Bea Cukai Makassar Disita/KPK
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita kembali satu buah mobil antik milik eks Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono di Duren Sawit Jakarta Timur. Diketahui total aset milik Andhi Pramono telah disita KPK sebesar Rp76 miliar.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan mobil antik yang diduga milik Andhi Pramono tersebut dapat disita berdasarkan informasi dan penelusuran Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK. Mobil antik tersebut bermerek Chevrolet BLR 58 Type Biscayne berwarna biru.

"Asetnya berupa 1 unit mobil merk Chevrolet BLR 58 type Biscayne warna biru yang kemudian diduga disamarkan dan disembunyikan melalui penguasaan orang lain," ujar Ali Fikri di Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Selain disamarkan atas nama orang lain, mobil antik tersebut diduga disembunyikan dalam sebuah bengkel mobil yang terletak di Duren Sawit Jakarta Timur.

"Mobil ini diduga sengaja disembunyikan dan disimpan disalah satu bengkel reparasi mobil yang berlokasi di Duren Sawit, Jaktim," tegas Ali.

Atas penemuan mobil antik yang disita tersebut, ujar Ali, tim penyidik KPK akan segera mengonfirmasi kepada para saksi yang akan dipanggil.

Halaman:
1 2
      
