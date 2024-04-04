Dipimpin Puan Maharani, Paripurna Jelang Lebaran 2024 Hanya Dihadiri 290 Anggota DPR RI

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan IV Tahun 2023-2024. Ini merupakan rapat terakhir sebelum Lebaran 2024.

Rapat paripurna penutupan masa sidang IV ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, Rahmat Gobel dan Frederick F Paulus.

Rapat paripurna ini hanya dihadiri 290 anggota DPR, dari total 560 wakil rakyat yang duduk di parlemen RI sekarang.

"Menurut catatan dari Kesetjenan DPR RI rapat Paripuna telah ditandatangani oleh 189 Anggota, izin 101. Sehingga yang hadir pada hari ini adalah 290 orang Anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan di Ruang Rapat DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).