HOME NEWS NASIONAL

Tol Cikatama Masih Sepi Kendaraan di H-6 Lebaran 2024, Begini Penampakannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:38 WIB
Tol Cikatama Masih Sepi Kendaraan di H-6 Lebaran 2024, Begini Penampakannya
Suasana Gerbang Tol Cikatama, Karawang (Foto: MPI/Ravie)
A
A
A

KARAWANG - Puncak arus mudik Lebaran 2024 diperkirakan berlangsung pada 5-7 April. Namun, suasana Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), Kawarang, Jawa Barat hingga Kamis (4/4/2024) siang, masih sepi kendaraan.

Pantauan MNC Portal Indonesia, arus lalu lintas di GT Cikatama belum mengalami peningkatan sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Jalan masih terpantau lengang.

Karena tak banyak kendaraan, maka kelancaran arus lalu lintas terlihat baik dari arah Jakarta-Palimanan maupun sebaliknya.

 BACA JUGA:

Merujuk data terkini Jasa Marga, kendaraan yang melintas dari arah Jakarta-Palimanan sebanyak 14.507. Angka tersebut meningkat sekitar 2.000 kendaraan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada, Rabu 3 April 2024.

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
