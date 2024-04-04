Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,1 Guncang Bone Bolango Gorontalo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:50 WIB
Gempa M5,1 Guncang Bone Bolango Gorontalo
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, Kamis 4 April 2024, pukul 13.39 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 70 km Tenggara Bone Bolango Gorontalo pada koordinat 0.06 Lintang Selatan – 123.34 Bujur Timur.

"Gempa Mag:5.1, 04-Apr-24 13:39:53 WIB, Lok:0.06 LS,123.34 BT (70 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:129 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa gorontalo BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176573//emerintah_fokus_mitigasi_bencana_basah-ibeh_large.jpg
Peralihan Musim, Pemerintah Fokus Mitigasi Bencana Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176558//cuaca_jabodetabek_hujan-fYzZ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176560//gempa_guncang_jambi-3uRC_large.jpg
Gempa M4,0 Guncang Jambi, BMKG: Pusat Gempa di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176463//gempa_sumenep-0FAl_large.jpg
BMKG Catat 192 Gempa Susulan Guncang Sumenep Pascagempa M6,5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176422//gempa-hVpZ_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Sumenep Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347//gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement