Gempa M5,1 Guncang Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, Kamis 4 April 2024, pukul 13.39 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 70 km Tenggara Bone Bolango Gorontalo pada koordinat 0.06 Lintang Selatan – 123.34 Bujur Timur.

"Gempa Mag:5.1, 04-Apr-24 13:39:53 WIB, Lok:0.06 LS,123.34 BT (70 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:129 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)