Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Sandra Dewi, Kejagung Dalami soal Rekening Harvey Moeis yang Diblokir

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:52 WIB
Periksa Sandra Dewi, Kejagung Dalami soal Rekening Harvey Moeis yang Diblokir
Sandra Dewi (Instagram @sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang memeriksa aktris Sandra Dewi sebagai saksi perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan bahwa Sandra Dewa diperiksa untuk mendalami soal rekening suaminya Harvey Moeis yang sudah diblokir oleh penyidik.

"Kami lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kami blokir beberapa tempo hari," kata Kuntadi di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

 BACA JUGA:

Kuntadi menjelaskan, pemeriksaan Sandra Dewi juga diperlukan untuk mengetahui rekening mana saja yang terindikasi dan tidak dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan suaminya. Hal itu dilakukan, guna meminimalisir kesalahan dalam penyitaan aset.

"Mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukann oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136606/ilustrasi_sidang_vonis-x75m_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun Divonis 3 hingga 10 Tahun Penjara, Denda Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111038/penangkapan_buronan-gHCj_large.jpg
Sempat Buron, Kejagung Tangkap Dirut PT KTM Terkait Kasus Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110358/kejaksaan_agung-HFtA_large.jpeg
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103151/harvey_moeis_divonis_rendah-tC3A_large.jpg
KY Usut Tuntas Laporan terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan Harvey Moeis: Menjadi Perhatian Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096791/ilustrasi_persidangan-OuPS_large.jpeg
Bacakan Pleidoi, Terdakwa Kasus Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094501/eks_kadis_esdm_babel_amir_syahbana_divonis_4_tahun_penjara_dalam_kasus_timah-liHN_large.jpg
Eks Kadis ESDM Babel Amir Syahbana Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Timah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement