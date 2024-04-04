Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Kemacetan Arus Mudik, Tol MBZ Akan Diberlakukan Buka Tutup

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |14:32 WIB
Cegah Kemacetan Arus Mudik, Tol MBZ Akan Diberlakukan Buka Tutup
Wadirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Doni Hermawan (Foto: MPI/Refi)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menyiapkan sistem buka tutup arus mudik Lebaran 2024 untuk mencegah penumpukan kendaraan di Tol Layang Jakarta–Cikampek atau Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ).

"Kita siapkan sistem buka tutup, berdasarkan tahun lalu ada peningkatan jalur layang MBZ tol yang diatas, yang jadi favorit masyarakat menuju arah Timur menggunakan layang Tol MBZ ini juga kita siapkan seandainya nanti ada kepadatan," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Doni Hermawan kepada wartawan di Silang Monas, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Doni menambahkan nantinya sistem buka tutup Tol Layang MBZ mengarahkan kendaraan ke jalur bawah menuju arah Timur atau Tol Jakarta-Cikampek.

