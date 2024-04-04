Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Timah Rugikan Rp271 Triliun, Wapres: Kembalikan Uang Rakyat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:03 WIB
Korupsi Timah Rugikan Rp271 Triliun, Wapres: Kembalikan Uang Rakyat!
Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti korupsi di PT. Timah yang membuat kerugian negara hingga Rp271 Triliun. Wapres meminta agar kasus ini terus diusut dan uang hasil korupsi dikembalikan ke kas negara untuk kesejahteraan rakyat.

Diketahui, korupsi yang saat ini diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyeret suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis. Bahkan, terdapat pula 15 orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Crazy Rich PIK, Helena Lim.

“Mengenai masalah timah, saya kira nah ini memang kita prihatin ya, nah ini patut kita sesalkan itu bisa terjadi. Karena itu saya minta terus diusut ya dan di kembalikan supaya uang-uang yang sudah diambil secara tidak sah itu dikembalikan pada pemerintah untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (4/4/2024).

Selain itu, Wapres juga meminta agar dilakukan pengawasan dan penelitian sehingga jika ditemukan pelanggaran bisa diproses secara hukum.

“Dan tambang-tambang lain yang juga berpotensi terjadinya itu juga supaya dilakukan pengawasan, penelitian, supaya kalau memang ada yang terjadi itu supaya juga diproses secara hukum.”

“Yang belum supaya dijaga jangan sampai apa yang terjadi di timah itu juga mengalir atau juga ikut terkena pada tambah-tambang yang lain,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
